Курс евро вырос почти на 13 копеек, а доллар потерял 5 копеек

Центральный банк России с 31 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1388 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,9913 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,89 копейки.