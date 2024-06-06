Курс евро вырос почти на 13 копеек, доллар поднялся почти на 2 копейки

Центральный Банк России с 7 июня 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,7604 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,5698 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,55 копейки.