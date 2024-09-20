Курс евро вырос почти на 13 копеек, доллар снизился на 11 копеек

Центральный Банк России с 21 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,0425 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,03 копейки.

Официальный курс доллара в размере 92,5848 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,3773 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,83 копейки.