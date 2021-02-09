Курс евро вырос почти на 13 копеек, доллар теряет 14 копеек

Центральный банк России с 10 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,1192 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 14,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,5286 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,67 копейки.