Курс евро вырос почти на 14 копеек, доллар снижается на 32 копейки

Центральный Банк России с 14 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,5322 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,9002 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,59 копейки.