Курс евро вырос почти на 14 копеек, доллар теряет почти на 3 копейки

Центральный банк России с 17 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,4201 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 2,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,3229 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 13,83 копейки.