Курс евро вырос почти на 1,45 рубля, доллар снижается почти на 38 копеек

Центральный Банк России с 22 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0648 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,41 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,7597 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,6714 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 144,82 копейки.