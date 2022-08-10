Курс евро вырос почти на 15 копеек, доллар укрепился на 7 копеек

Центральный Банк России с 11 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,4542 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 7,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,7040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,98 копейки.