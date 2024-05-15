Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллар снизился на 10 копеек

Центральный Банк России с 16 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,2573 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,8267 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 15,85 копейки.