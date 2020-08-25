Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллар укрепился на 9 копеек

Центральный банк России с 26 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,5126 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 9,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,0590 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 15,60 копейки.