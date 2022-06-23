Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллар укрепляется почти на 8 копеек

Центральный Банк России с 24 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 53,3578 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 7,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 55,9886 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 15,79 копейки.