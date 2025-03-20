Курс евро вырос почти на 1,64 рубля, доллар укрепился почти на 1,55 рубля

Центральный Банк России с 21 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6019 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,82 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,3955 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 154,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,4633 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 163,76 копейки.