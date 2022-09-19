Курс евро вырос почти на 17 копеек, доллар укрепился на 13 копеек

Центральный Банк России с 20 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,1662 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 13,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,0426 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,86 копейки.