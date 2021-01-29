Курс евро вырос почти на 17 копеек, доллар укрепился почти на 7 копеек

Центральный банк России с 30 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,2527 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 6,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,2963 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,53 копейки.