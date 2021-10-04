Курс евро вырос почти на 18 копеек

Центральный банк России с 5 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,9239 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,6355 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 17,78 копейки.