Курс евро вырос почти на 18 копеек, доллар – укрепился на 10 копеек

Центральный Банк России с 25 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 59,9974 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,5082 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 17,78 копейки.