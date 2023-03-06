Курс евро вырос почти на 19 копеек, доллар укрепился на одну копейку

Центральный Банк России с 7 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,4728 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,2353 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 18,84 копейки.