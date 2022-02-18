Курс евро вырос почти на 2 копейки, доллар подрос почти на копейку

Центральный банк России с 19 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 75,7619 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,1489 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,81 копейки.