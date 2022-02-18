Мурманская область. Арктика (16+)18.02.22 13:45
Курс евро вырос почти на 2 копейки, доллар подрос почти на копейку
Центральный банк России с 19 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 75,7619 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,92 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,1489 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,81 копейки.
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Последние комментарии
Северянин
16.02.22 18:21
Ещё бы мазут на газ заменить,котельные новые построить,а то котельни рухнут скоро от старости . Зарплату рабочему персоналу поднять до 80 т.рублей. Работают люди за ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ,а зарплаты 25 -27
Северянин
16.02.22 18:15
За 24 . тысячи рублей ???
Д.О. Вернер
16.02.22 13:46
Мурманская область заняла 38 место (49 баллов) в рейтинге качества жизни регионов за 2021 год против 43 места за 2020 год (46 баллов). А можно опубликовать ФИО АВТОРА таких строк?
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