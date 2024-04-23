Курс евро вырос почти на 20 копеек, доллар укрепился почти на 4 копейки

Центральный Банк России с 24 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 93,2918 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,5609 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,61 копейки.