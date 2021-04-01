Курс евро вырос почти на 21 копейку, доллар подрос на 17 копеек

Центральный банк России со 2 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,8073 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 17,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9523 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 20,71 копейки.