Курс евро вырос почти на 22 копейки, доллар теряет почти 33 копейки

Центральный банк России с 16 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,7998 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 32,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,8392 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 21,62 копейки.