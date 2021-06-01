Курс евро вырос почти на 22 копейки, доллар теряет почти 6 копеек

Центральный банк России со 2 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2411 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,5958 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,80 копейки.