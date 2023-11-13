Курс евро вырос почти на 22 копейки, доллар укрепился почти на 7 копеек

Центральный Банк России с 14 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,1185 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 6,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,5314 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,59 копейки.