Курс евро вырос почти на 23 копейки

Центральный Банк России с 28 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,7051 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,3451 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,73 копейки.