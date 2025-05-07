Курс евро вырос почти на 23 копейки, доллар потерял 10 копеек

Центральный Банк России с 8 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1819 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,36 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,8612 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,1439 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,70 копейки.