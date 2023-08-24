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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.23 16:20

Курс евро вырос почти на 23 копейки, доллар потерял 4 копейки

Центральный Банк России с 25 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 94,4007 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,4719 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,67 копейки.

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