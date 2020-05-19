Курс евро вырос почти на 23 копейки, доллар теряет почти 59 копеек

Центральный банк России с 20 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,3918 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 58,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,1677 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 22,55 копейки.