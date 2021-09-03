Курс евро вырос почти на 24 копейки

Центральный банк России с 4 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,8545 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5366 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 23,96 копейки.