Мурманская область. Арктика (16+)03.09.21 13:35
Курс евро вырос почти на 24 копейки
Центральный банк России с 4 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,8545 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,54 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,5366 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 23,96 копейки.
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Последние комментарии
Ирина
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и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
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Ирина
02.09.21 16:51
А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша
Виктор
31.08.21 23:11
Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит
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