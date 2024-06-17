Мурманская область. Арктика (16+)17.06.24 17:25
Курс евро вырос почти на 24 копейки, доллар потерял почти 2 копейки
Центральный Банк России с 18 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1267 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,62 копейки.
Официальный курс доллара в размере 89,0499 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,59 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 95,3906 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 23,92 копейки.
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Viktor Pavlov
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михаил
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