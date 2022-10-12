Курс евро вырос почти на 24 копейки, доллар укрепился на 7 копеек

Центральный Банк России с 13 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,7559 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 7,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,5867 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 23,86 копейки.