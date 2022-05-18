Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар подрос на 2 копейки

Центральный банк России с 19 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,5643 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 66,6135 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,91 копейки.