Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар потерял 15 копеек

Центральный банк России с 19 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6992 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9057 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,73 копейки.