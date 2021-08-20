Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар укрепился на 21 копейку

Центральный банк России с 21 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,3640 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 21,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8646 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,96 копейки.