Курс евро вырос почти на 26 копеек, доллар теряет 12 копеек

Центральный Банк России с 12 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,6252 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,1317 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 25,50 копейки.