Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар подрос почти на 5 копеек

Центральный Банк России с 12 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 99,9808 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,9544 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,80 копейки.