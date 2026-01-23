Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 11 копеек

Центральный Банк России с 24 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 0,78 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,64 копейки.

Официальный курс доллара в размере 75,9246 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,0589 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,91 копейки.