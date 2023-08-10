Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 12 копеек

Центральный Банк России с 11 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,2794 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 107,15637 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,66 копейки.