Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 13 копеек

Центральный банк России с 26 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,3963 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 13,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9545 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,68 копейки.