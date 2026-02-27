Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар укрепился на 15 копеек

Центральный Банк России с 28 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2394 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,93 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,2736 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,2965 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,84 копейки.