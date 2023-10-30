Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар укрепляется почти на 3 копейки

Центральный Банк России с 31 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,2435 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,6164 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,60 копейки.