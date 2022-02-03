Курс евро вырос почти на 28 копеек, доллар подрос почти на 17 копеек

Центральный банк России с 4 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,6501 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5610 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 27,84 копейки.