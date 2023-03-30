Курс евро вырос почти на 28 копеек, доллар укрепился почти на 11 копеек

Центральный Банк России с 31 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 77,0863 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,7639 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 27,80 копейки.