Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 16:15
Курс евро вырос почти на 28 копеек, доллар укрепился почти на 11 копеек
Центральный Банк России с 31 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 77,0863 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,82 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 83,7639 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 27,80 копейки.
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Последние комментарии
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
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Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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