Курс евро вырос почти на 28 копеек, доллар укрепился почти на 25 копеек

Центральный Банк России с 21 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 84,2336 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 24,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0745 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 27,79 копейки.