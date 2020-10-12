Курс евро вырос почти на 29 копеек

Центральный банк России с 13 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,0239 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 0,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0037 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 28,74 копейки.