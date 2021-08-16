Курс евро вырос почти на 29 копеек, доллар потерял 8 копеек

Центральный банк России с 17 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,3920 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5072 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 28,77 копеек.