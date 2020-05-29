Курс евро вырос почти на 29 копеек, доллар потерял почти 35 копеек

Центральный банк России с 30 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,7520 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 34,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,5489 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 28,78 копейки.