Мурманская область. Арктика (16+)29.05.20 14:10
Курс евро вырос почти на 29 копеек, доллар потерял почти 35 копеек
Центральный банк России с 30 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,7520 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 34,92 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 78,5489 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 28,78 копейки.
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Последние комментарии
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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Zdoroviak
27.05.20 12:02
Очередная дурь, которая будет только всё сдерживать и запутывать. Интересно, а кто будет давать справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда? А главное,
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