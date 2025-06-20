Курс евро вырос почти на 30 копеек, доллар подрос почти на 2 копейки

Центральный Банк России с 21 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9021 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,16 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,5016 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1356 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 29,76 копейки.