Курс евро вырос почти на 30 копеек, доллар потерял 7 копеек

Центральный Банк России с 26 октября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5007 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,41 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,6657 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,8094 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 29,55 копейки.