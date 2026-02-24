Курс евро вырос почти на 30 копеек, доллар теряет почти 12 копеек

Центральный Банк России с 25 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1172 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,43 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,6342 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5821 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 29,88 копейки.