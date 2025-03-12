Курс евро вырос почти на 31 копейку, доллар прибавил 5 копеек

Центральный Банк России с 13 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9242 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,84 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,6204 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,9710 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,71 копейки.